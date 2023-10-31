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19:11, 31 октября 2023Бывший СССР

Небензя призвал ООН не дать Зеленскому принести в жертву украинский народ

Небензя: Зеленский близок к тому, чтобы принести в жертву весь украинский народ
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал организацию не дать Владимиру Зеленскому принести в жертву украинский народ. Его заявление передает РИА Новости.

По его словам, режим украинского лидера может пожертвовать всем народом Украины ради несбыточных геополитических планов США по ослаблению России. «Глава киевской клики к этому уже очень близок», — сказал он.

Он также упрекнул западных членов Совета Безопасности ООН в том, что они уделяют гораздо больше внимания гуманитарным потребностям населения сектора Газа. «Вы даже себе не представляете, как цинично и двулично выглядят ваши усилия», — подчеркнул Небензя.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что режим Зеленского потерпит поражение в конфликте на Украине, если Вашингтон перестанет поддерживать Киев. По его словам, Москва «чувствует, что Запад устанет от поддержки Украины»

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      Алевтина Запольская
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