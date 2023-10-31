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17:37, 31 октября 2023Мир

В Пентагоне назвали условие победы России в конфликте на Украине

Шеф Пентагона Остин: Россия победит, если США прекратят поддерживать Украину

Фото: Win McNamee / Getty Images

Глава Пентагона Ллойд Остин назвал условие победы России в конфликте на Украине. По его мнению, это произойдет, если Вашингтон перестанет поддерживать Киев. Слова Остина приводит ТАСС.

Он указал, что российское руководство «чувствует, что Запад устанет от поддержки Украины» и Москва в скором времени одержит верх. «Так и произойдет, если мы не будем поддерживать Украину, тогда [президент России Владимир] Путин победит», — заявил глава оборонного ведомства.

Ранее американский сенатор Митч Макконнелл выразил надежду, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон одобрит увеличение помощи Украине. «Я надеюсь, что он решит, что важно также поддержать Украину», — сказал он.

Между тем аналитики The Wall Street Journal также называли условие для победы России в конфликте на Украине. Они убеждены, что украинской армии не удастся прорвать российскую оборону, если Вашингтон продолжит задерживать поставки вооружения. По словам обозревателей, в конечном счете конфликт завершится победой России.

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      Алина Гончарова
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