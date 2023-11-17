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01:01, 17 ноября 2023Силовые структуры

Несколько сотрудников ФСБ задержали по делу о коррупции

РБК: несколько сотрудников ФСБ задержали по делу, связанному с компанией Merlion

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Несколько сотрудников одного из управлений ФСБ, курировавших деятельность правоохранительных органов, задержали по связанному с компанией Merlion делу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом расследования.

Отмечается, что сотрудники ФСБ вымогали пять миллиардов рублей у руководства компании Merlion за завершение следствия. По словам собеседника издания, силовики были задержаны еще на прошлой неделе. Однако известно об этом стало только сейчас.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под стражу экс-главу Хорошевского отдела СК по столице Рустама Юсупова по делу о крупной взятке и создании преступного сообщества. Рустам Юсупов, его бывший заместитель Сергей Ромодановский и экс-следователь СК Андрей Жирютин арестованы до 10 января 2024 года, уточнили в суде.

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      Марина Совина
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