Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:08, 17 ноября 2023Среда обитания

В российском миллионнике отключат телевидение

Жителей Воронежа предупредили об отключении радио и телевидения

Фото: РИА Новости

В Воронеже будут отключать телевидение и радио с 20 ноября. Об этом жителей российского города-миллионника предупредили в Воронежском ОРТПЦ.

Перерывы вещания будут временными. Они связаны с монтажом архитектурно-художественной подсветки на телевизионной башне, пояснили специалисты. До этого подсветку на телевышке демонтировали на время капремонта башни, напомнили в MK.RU. Теперь ленты пиксельных светильников специалисты вернут на грани антенно-мачтового сооружения. Работы будут проводить на высоте от 140 метров. Для безопасности сотрудников придется отключать передающие антенны.

Телевидение и радио не будет работать у воронежцев с 08:00 до 18:00 20-24 ноября, с 27 ноября по 1 декабря, 4-8 декабря и 12 декабря. В совокупности вещание может быть прервано не более чем на 88 часов за все время работ, добавили специалисты.

Ранее десятки тысяч жителей Донецка внезапно лишились света. Причиной стала масштабная авария на высоковольтных подстанциях. Для возобновления подачи света во все дома нужно было заменить опоры линии электропередачи.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта сумма похищенного в результате ограбления банка в Москве

      Эрдоган оценил количество заложников у Израиля и ХАМАС

      В подконтрольном Киеву Запорожье произошел взрыв

      Небензя сравнил Зеленского с римскими императорами Нероном и Деоклетианом

      Эрдоган обвинил Израиль в сокрытии факта обладания ядерным оружием

      Найденный на кухне шедевр выставят в самом известном музее мира

      Перечислены способы укрепить брак

      США и Украина проведут конференцию по военной промышленности

      Актрису Яну Троянову признали иноагентом

      Стало известно о готовности Финляндии к полному закрытию границы с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости