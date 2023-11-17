В российском миллионнике отключат телевидение

Жителей Воронежа предупредили об отключении радио и телевидения

В Воронеже будут отключать телевидение и радио с 20 ноября. Об этом жителей российского города-миллионника предупредили в Воронежском ОРТПЦ.

Перерывы вещания будут временными. Они связаны с монтажом архитектурно-художественной подсветки на телевизионной башне, пояснили специалисты. До этого подсветку на телевышке демонтировали на время капремонта башни, напомнили в MK.RU. Теперь ленты пиксельных светильников специалисты вернут на грани антенно-мачтового сооружения. Работы будут проводить на высоте от 140 метров. Для безопасности сотрудников придется отключать передающие антенны.

Телевидение и радио не будет работать у воронежцев с 08:00 до 18:00 20-24 ноября, с 27 ноября по 1 декабря, 4-8 декабря и 12 декабря. В совокупности вещание может быть прервано не более чем на 88 часов за все время работ, добавили специалисты.

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