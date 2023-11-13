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16:35, 13 ноября 2023Среда обитания

Десятки тысяч жителей Донецка внезапно лишились света

Около 50 тысяч абонентов в Донецке лишились света из-за масштабной аварии

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Донецке десятки тысяч жителей внезапно остались без света из-за масштабной аварии на высоковольтных подстанциях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР, пишет ТАСС.

Сейчас без электричества остаются около 50 тысяч абонентов в Ворошиловском, Киевском, Кировском, Куйбышевском и Ленинском районах, рассказали в ведомстве. Чтобы возобновить подачу света во все дома, нужно заменить опоры линии электропередачи, отметили специалисты. На эти работы потребуется не более трех дней.

В пресс-службе министерства уточнили, что днем 12 ноября по технологическим причинам были отключены несколько высоковольтных подстанций в Донецке. Без света тогда остались более 110 тысяч бытовых потребителей. Утром 13 ноября электроснабжение возобновили в части домов.

9 ноября из-за аварии на канализационном коллекторе главной насосной станции полностью без воды остался город Переславль-Залесский в Ярославской области. Из-за отсутствия воды часть населенного пункта также лишилась тепла. Отопление отключили в микрорайоне Чкаловский и ряде домов, которые обслуживаются небольшими котельными.

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      Нина Ташевская
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