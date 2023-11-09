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14:32, 9 ноября 2023Среда обитания

Российский город полностью остался без воды из-за аварии

Переславль-Залесский полностью остался без воды из-за аварии
Переславль-Залесский. Архивное фото

Переславль-Залесский. Архивное фото. Фото: Павел Львов / РИА Новости

9 ноября Переславль-Залесский Ярославской области остался без воды из-за аварии на канализационном коллекторе главной насосной станции. В российском городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает «Коммерсант».

Сейчас в городе полностью отключено центральное водоснабжение, так как для ремонта коллектора необходимо исключить приток стоков в систему канализации. Власти организовали подвоз воды во дворы жилых домов, маломобильным гражданам воду до квартир доставляют волонтеры. Школы временно перевели на дистанционный режим обучения, детские сады закрыли.

Изначально ремонт коллектора должны были закончить к утру 9 ноября, однако в ходе работ выяснилось, что труба нуждается в замене. В связи с этим ремонт проводился всю ночь и продолжился днем. «Чтобы обеспечить людям подвоз воды и помочь городу с устранением последствий, выделили дополнительную технику и бригады. С руководством округа на связи. Восстановить подачу воды и отопление службы планируют к 14:00», — заявил губернатор Переславля-Залесского Михаил Евраев.

Из-за отсутствия воды часть города также лишилась тепла. Отопление отключили в микрорайоне Чкаловский и ряде домов, которые обслуживаются небольшими котельными. При этом в администрации подчеркнули, что большая часть Переславля-Залесского обеспечена теплом.

Ранее десятки тысячи жителей Владивостока остались без тепла и света после аварии на электросетях и теплотрассе.

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      Александра Качан
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