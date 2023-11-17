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19:24, 17 ноября 2023Интернет и СМИ

Оголившую грудь во время футбольного матча звезду OnlyFans выгнали со стадиона

Звезду OnlyFans Дэни Бэнкс, оголившую грудь во время матча по американскому футболу, выгнали со стадиона. Подробности она раскрыла в беседе с изданием TMZ.

Модель оголила грудь во время матча футбольных команд Las Vegas Raiders и New York Jets. Девушка опустила топ, на котором была надпись Raiders, и показала грудь, после чего охранники и полицейские попросили ее покинуть стадион. Бэнкс рассказала, что ее не арестовали и не стали выписывать ей штраф за перформанс, однако досмотреть игру ей не удалось.

Ранее 20-летняя американская рэперша Даниэлла Бреголи, известная как Bhad Bhabie, раскрыла, сколько зарабатывает на OnlyFans. Она опубликовала скриншот, на котором указана статистика ее дохода на площадке с апреля по ноябрь 2021 года. В апреле девушка заработала на продаже откровенных снимков более 18,1 миллиона долларов.

До этого модель OnlyFans Энни Найт раскрыла свой заработок. Она рассказала, что получает за продажу откровенных снимков более 150 тысяч австралийских долларов (почти 9 миллионов рублей) в месяц.

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      Олег Давыдов
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