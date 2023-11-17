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17:50, 17 ноября 2023Бывший СССР

ООН обязала Азербайджан обеспечить безопасность армян в Нагорном Карабахе

Международный суд ООН обязал Баку обеспечить безопасность армян в Карабахе

Фото: President of the Republic of Azerbaijan / Reuters

Международный суд ООН обязал Азербайджан обеспечить безопасность всего населения Нагорного Карабаха, в том числе армян. Об этом сообщает ТАСС.

Зачитывая решение суда, председатель инстанции Джоан Донохью заявила, что в отношении людей, которые остались в регионе после 19 сентября или вернулись в Нагорный Карабах и планируют оставаться там не должны применяться сила и запугивание.

О том, что Армения подала иск в международный суд ООН против Баку стало известно 28 сентября. Причиной этого послужили предполагаемые нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении армян, проживающих на территории Нагорного Карабаха.

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      Александр Курбатов
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