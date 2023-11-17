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20:05, 17 ноября 2023Путешествия

Парень узнал об измене девушки и тайком оплатил роскошное путешествие ее картой

Аргентинец узнал об измене девушки и оплатил путешествие ее картой ради мести

Фото: Kite_rin / Shutterstock / Fotodom

Парень из Аргентины узнал об измене девушки и придумал хитрый план мести. Подробностями истории поделилось издание Thaiger.

По данным источника, аргентинец по имени Чарли, зная об обмане возлюбленной, поехал вместе с ней в путешествие в Бразилию. Он купил билеты на самолет и забронировал элитный отель.

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Роскошный отдых молодой человек тайком оплатил кредитной картой изменщицы. При этом, как пишет издание, сама девушка думала, что ничего не тратит на отпуск.

Аргентинец рассказал о своем поступке в социальных сетях. Ролик набрал более двух миллионов просмотров, причем многие пользователи в комментариях поддержали путешественника.

Некоторые даже посоветовали ему купить на деньги неверной возлюбленной духи в дьюти-фри, чтобы поездка еще больше его порадовала. Другие вызвались занять освободившееся место в сердце парня.

Ранее женатый пилот авиакомпании TUI занялся сексом со стюардессой в джакузи отеля и попался. На случившееся пожаловался очевидец, TUI очень серьезно отнеслась к произошедшему.

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      Мария Борисова
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