Парень узнал об измене девушки и тайком оплатил роскошное путешествие ее картой
Парень из Аргентины узнал об измене девушки и придумал хитрый план мести. Подробностями истории поделилось издание Thaiger.
По данным источника, аргентинец по имени Чарли, зная об обмане возлюбленной, поехал вместе с ней в путешествие в Бразилию. Он купил билеты на самолет и забронировал элитный отель.
Роскошный отдых молодой человек тайком оплатил кредитной картой изменщицы. При этом, как пишет издание, сама девушка думала, что ничего не тратит на отпуск.
Аргентинец рассказал о своем поступке в социальных сетях. Ролик набрал более двух миллионов просмотров, причем многие пользователи в комментариях поддержали путешественника.
Некоторые даже посоветовали ему купить на деньги неверной возлюбленной духи в дьюти-фри, чтобы поездка еще больше его порадовала. Другие вызвались занять освободившееся место в сердце парня.
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