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19:02, 17 ноября 2023Путешествия

Пассажирка обматерила бортпроводника и сбежала из самолета под смех попутчиков

Daily Mail: пассажирка обматерила бортпроводника на рейсе авиакомпании Ryanair

Пассажирка авиакомпании Ryanair устроила скандал на борту и обматерила бортпроводника, а затем сбежала из самолета. Инцидент попал на видео, которым делится Daily Mail.

Издание не уточняет, откуда и куда следовал рейс ирландского перевозчика. На опубликованных кадрах видно, как женщина выкрикивает оскорбления в адрес члена экипажа и других пассажиров.

«Я присматриваю за своим мальчиком каждый божий день, поэтому я решила взять чертов отпуск! Отвали! Уйди с моей дороги!» — возмущается дебоширка, пока наконец не покидает самолет под смех и аплодисменты попутчиков.

До сих пор неясно, что могло так разозлить пассажирку. При этом отмечается, что британский таблоид уже обратился к Ryanair за комментариями.

Ранее стало известно, что с рейса Emirates из Дубая в Буэнос-Айрес без объяснения причин сняли два десятка россиян. Поводом могло стать введение властями Аргентины дополнительного контроля из-за наплыва женщин из России, желающих рожать в латиноамериканской стране.

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      Мария Борисова
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