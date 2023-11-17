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18:26, 17 ноября 2023Путешествия

Пассажирку обязали выплатить миллионы рублей компенсации за дебош на борту

Пассажирка American Airlines заплатит 40 тысяч долларов компенсации за дебош

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

Пассажирку American Airlines обязали выплатить авиакомпании компенсацию на миллионы рублей за дебош на борту. Подробности сообщает портал Fox Business.

По данным источника, суд Аризоны обязал 29-летнюю Кайлу Фаррис заплатить почти 40 тысяч долларов (3,5 миллиона рублей) в качестве возмещения убытков перевозчику из-за задержки рейса.

Также Фаррис проведет три месяца испытательного срока под надзором. В это время американке нельзя будет путешествовать коммерческими самолетами без предварительного разрешения.

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Конфликт с участием Фаррис произошел в феврале 2022 года на рейсе из Феникса, штат Аризона, в Гонолулу на Гавайях. Во время полета пассажирка начала вести себя агрессивно, угрожать членам экипажа и попутчикам, а также нецензурно выражаться. Из-за нее командир воздушного судна решил сменить курс и вернуться в аэропорт вылета. 12 сентября 2023-го Фаррис признала себя виновной, а приговор ей вынесли 14 ноября.

Ранее сообщалось, что с рейса Emirates из Дубая в Буэнос-Айрес без объяснения причин сняли два десятка россиян. Поводом могло стать введение властями Аргентины дополнительного контроля из-за наплыва женщин из России, желающих рожать в латиноамериканской стране.

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      Мария Борисова
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