Песков рассказал о скромной жизни дочери Елизаветы во Франции

Елизавета Пескова, дочь официального представителя Кремля Дмитрий Пескова, никогда не была мажором. Как рассказал отец девушки в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360», во время обучения во Франции она жила скромно. Разговор пресс-секретаря с журналисткой опубликовали на YouTube.

Он отметил, что учеба дочери проходила в непростых условиях. Как утверждает Песков, девушка жила за рубежом довольно бедно, буквально по-спартански.

«Ей пришлось преодолевать трудности и искать себя», — заверил отец Елизаветы Песковой.

В настоящее время она «стала изрядной карьеристкой», как и жена представителя Кремля Татьяна Навка, выяснила журналистка «МГИМО 360».

Ранее дочь Пескова поделилась, что мошенники подловили ее на уведомлении в приложении банка.