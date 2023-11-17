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11:07, 17 ноября 2023Россия

Песков рассказал о скромной жизни дочери

Песков рассказал о скромной жизни дочери Елизаветы во Франции

Фото: Sputnik / Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Елизавета Пескова, дочь официального представителя Кремля Дмитрий Пескова, никогда не была мажором. Как рассказал отец девушки в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360», во время обучения во Франции она жила скромно. Разговор пресс-секретаря с журналисткой опубликовали на YouTube.

Он отметил, что учеба дочери проходила в непростых условиях. Как утверждает Песков, девушка жила за рубежом довольно бедно, буквально по-спартански.

«Ей пришлось преодолевать трудности и искать себя», — заверил отец Елизаветы Песковой.

В настоящее время она «стала изрядной карьеристкой», как и жена представителя Кремля Татьяна Навка, выяснила журналистка «МГИМО 360».

Ранее дочь Пескова поделилась, что мошенники подловили ее на уведомлении в приложении банка.

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      Анна Щербакова
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