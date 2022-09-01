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Дочь Пескова описала столкновение с мошенниками фразой «это похоже на гипноз»

Дочь Пескова рассказала, что мошенники подловили ее на уведомлении в приложении банка
Елизавета Пескова

Елизавета Пескова. Фото: Евгений Филиппов / Globallookpress.com

Дочь официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о том, как ее обманули телефонные мошенники. Соответствующий пост она разместила в Telegram.

«Это действительно было похоже на гипноз, только вот PIN я не называла, так как это первое, о чем предупреждают банки и родители. (...) Я очень спешила, но (...) решила их выслушать», — описала она столкновение с аферистами.

По словам девушки, собеседники убедили ее в том, что произносить вслух ничего не нужно, и подловили ее на уведомлении, которое действительно появилось в банковском приложении. Затем под предлогом необходимости обезопасить счета мошенники попросили их владелицу скачать другое приложение, в котором поступил запрос на демонстрацию экрана телефона.

«Далее [попросили] создать сберегательный счет, назвать его своим ФИО и переводить по пять тысяч рублей, затем по 10 тысяч рублей. Переключили меня на следующий банк, тогда я "очнулась" и поняла, что происходит», — поделилась Пескова и посоветовала подписчикам быть предельно осторожными.

31 августа пресс-секретарь президента России рассказал, что его дочь попалась на уловки мошенников с банковскими картами. По словам Пескова, мошенники владеют искусством убеждения, однако данный талант используется для преступных целей, а не благих.

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Варвара Кошечкина
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