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Песков рассказал об обманувших его дочь мошенниках

Песков рассказал, что его дочь попалась на уловки мошенников с банковскими картами

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе марафона «Знание. Сила» рассказал о том, что его дочь попалась на уловки мошенников с банковскими картами. Трансляция выступления ведется на сайте мероприятия.

По словам представителя Кремля, мошенники владеют искусством убеждения, однако данный талант используется для преступных целей, а не благих. «У меня дочка попалась в прошлом году. Уж сколько я ей говорил, она говорит, это был как гипноз, она даже ничего не поняла, как она стала называть свои ПИНы и так далее. И у нее с двух карточек сняли деньги», — поделился он.

Песков отметил, что его дочь знала, как обезопасить себя в цифровом плане, однако сила убеждения мошенников иногда побеждает разум. Тем не менее службы безопасности банков хорошо отреагировали в данной ситуации, поэтому денежные средства были возвращены. «Я уж не знаю, удалось ли поймать этих нехороших, талантливых людей или не поймали, но деньги вернули», — рассказал пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что в России планируют создать единую информационную систему проверки сведений об абонентах. Она поможет бороться с мошенниками, использующими незарегистрированные сим-карты при совершении банковских сделок или получении кредитов.

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Варвара Кошечкина
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