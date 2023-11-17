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14:30, 17 ноября 2023Россия

Петербуржец прыгнул из окна на чужую машину и отправился по делам

В Красном Селе мужчина прыгнул из окна на чужую машину и отправился по делам

Кадр: «Фонтанка»

В петербургском Красном Селе мужчина прыгнул из окна на чужую машину, отряхнулся и отправился по делам. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, все произошло на проспекте Ленина. Эффектно вышедший житель оставил после себя вмятину в крыше авто и испорченное лобовое стекло.

Как выяснило издание, владелец поврежденной иномарки в полицию не обращался. Прыгун, как уверяет «Фонтанка», не был замечен в медицинском учреждении. Жители Красного Села в соцсетях делились, что мужчине кто-то кричал «прыгай», а после его приземления окно за ним закрылось. Некоторые допустили, что таким образом петербуржец пытался скрыться от внезапно нагрянувшего мужа своей пассии.

На фоне ситуации жители вспомнили о мировом кинематографе. «Вообще-то терминатор должен прилетать голым!» — отметила часть знатоков блокбастеров.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина выпал из окна восьмого этажа, встал и ушел. Прохожие все-таки вызвали ему скорую помощь. После россиянина отвезли в больницу.

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      Анна Щербакова
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