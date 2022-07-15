Россиянин выпал из окна восьмого этажа, встал и ушел

В Екатеринбурге мужчина выжил после падения с восьмого этажа жилого дома

В центре Екатеринбурга из окна на восьмом этаже жилого дома выпал мужчина. После падения он выжил, сообщает портал E1.RU.

По информации издания, инцидент произошел в районе улицы Мичурина. После того как пострадавший оказался на земле, он самостоятельно встал и ушел. Однако прохожие вызвали россиянину скорую.

«Он сам вышел из кустов. Прошел через дорогу, и на травку его уложили двое прохожих. Он был в шоке», — приводит издание слова соседа мужчины.

Выпавшего из окна госпитализировали, о его состоянии не сообщается.

Ранее стало известно, что прохожему в Якутске удалось поймать пятилетнего мальчика, выпавшего из окна на 12-м этаже.