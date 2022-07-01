В Якутске прохожий поймал выпавшего с 12-го этажа ребенка

В Якутске прохожий поймал пятилетнего ребенка, выпавшего из окна на 12-м этаже

Прохожему в Якутске удалось поймать пятилетнего мальчика, выпавшего из окна на 12-м этаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления СК по региону.

По информации правоохранителей, ребенок, оставшийся без присмотра взрослых, добрался до балкона и поднялся до уровня окна при помощи подручных предметов.

Как уточнили в ведомстве, мужчина и ребенок госпитализированы в медицинское учреждение. Врачи оценивают состояние мальчика как стабильно тяжелое, у него «травма грудной клетки и живота, отек головного мозга».

Ранее в Москве двухлетний ребенок упал из окна вместе с матерью и погиб. По предварительным данным, в квартире жилого дома на шоссе Энтузиастов мать попыталась удержать ребенка, однако выпала вместе с ним с третьего этажа. После падения ребенок погиб, а пострадавшую женщину доставили в больницу.