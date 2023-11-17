Пленный назвал причину расселения иностранных наемников ВСУ на съемные квартиры

Наемник ВСУ: иностранцев разместили на съемных квартирах, опасаясь ударов ВС РФ

Наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ), уроженец Грузии Георгий Чубетидзе, попавший в плен, рассказал, что иностранцев, воюющих на стороне Украины, расселяют на съемные квартиры. По его словам, причина такого решения командования кроется в опасении перед ударами ВС РФ, передает РИА Новости.

По словам наемника, он служил снайпером в звании младшего сержанта во «втором интернациональном легионе обороны Украины», попал в плен вместе с другим бойцом, перепутав дорогу и выйдя прямо на позиции российской группировки «Отважные».

Иностранный легион разбит на две роты — выходцев из ближнего зарубежья и иностранцев, которым требуется переводчик, сообщил Чубетидзе. Во вторую роту входят наемники из США, Франции, Бразилии, Великобритании, большинство из них имеют опыт боевых действий в Средней Азии и на Ближнем Востоке.

Наемник предположил, что командование приняло решение о съемных квартирах, в которых иностранцы живут небольшим составом, потому что располагать весь личный состав в одном месте опасно — российские войска могут ударить по всему подразделению разом. По этой же причине места встречи выбираются случайно и накануне.

«Наверное, командир боится бомбежки. Когда он решает, где (встретиться — прим. «Ленты.ру»), создает точку сбора сразу», — объяснил Георгий Чубетидзе.

Ранее грузинский наемник рассказал, что французы, которые служат в рядах ВСУ, издеваются над мирными жителями. Один из иностранных военнослужащих прострелил гражданскому ногу, уточнил он.