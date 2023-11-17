Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:54, 17 ноября 2023Бывший СССР

Пленный назвал причину расселения иностранных наемников ВСУ на съемные квартиры

Наемник ВСУ: иностранцев разместили на съемных квартирах, опасаясь ударов ВС РФ

Фото: RFE/RL/Serhi Nuzhnenko / Reuters

Наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ), уроженец Грузии Георгий Чубетидзе, попавший в плен, рассказал, что иностранцев, воюющих на стороне Украины, расселяют на съемные квартиры. По его словам, причина такого решения командования кроется в опасении перед ударами ВС РФ, передает РИА Новости.

По словам наемника, он служил снайпером в звании младшего сержанта во «втором интернациональном легионе обороны Украины», попал в плен вместе с другим бойцом, перепутав дорогу и выйдя прямо на позиции российской группировки «Отважные».

Иностранный легион разбит на две роты — выходцев из ближнего зарубежья и иностранцев, которым требуется переводчик, сообщил Чубетидзе. Во вторую роту входят наемники из США, Франции, Бразилии, Великобритании, большинство из них имеют опыт боевых действий в Средней Азии и на Ближнем Востоке.

Наемник предположил, что командование приняло решение о съемных квартирах, в которых иностранцы живут небольшим составом, потому что располагать весь личный состав в одном месте опасно — российские войска могут ударить по всему подразделению разом. По этой же причине места встречи выбираются случайно и накануне.

«Наверное, командир боится бомбежки. Когда он решает, где (встретиться — прим. «Ленты.ру»), создает точку сбора сразу», — объяснил Георгий Чубетидзе.

Ранее грузинский наемник рассказал, что французы, которые служат в рядах ВСУ, издеваются над мирными жителями. Один из иностранных военнослужащих прострелил гражданскому ногу, уточнил он.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о кооперации с Китаем по теме санкций против России. О чем пытаются договориться две страны?

      В Италии заявили о крушении амбиций фон дер Ляйен

      В МИД России указали на серьезные последствия санкционной политики Запада

      Звезда «Эйфории» снялась в купальниках для журнала

      Блинкен ушел от ответа на вопрос о признании Си Цзиньпина диктатором

      Названы простые способы сэкономить на содержании дачного дома зимой

      Российские войска уничтожили кочующий миномет ВСУ на южнодонецком направлении

      Россия на саммите АТЭС рассказала о росте экономики страны

      В России назвали растущие вслед за МРОТ пособия

      Женщинам подсказали способ вернуть сексуальное желание после рождения ребенка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости