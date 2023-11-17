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17:47, 17 ноября 2023Силовые структуры

Почти 140 человек привезли в полицию после массовой стычки строителей в Москве

В Москве после стычки рабочих в отдел полиции доставили 139 человек

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Почти 140 человек доставили в отдел полиции после стычки между рабочими на стройке московского небоскреба «Afi Tower» в Свиблово. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

К административной ответственности по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ уже привлечены 76 человек. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным ведомства, на строительной площадке между рабочими возник бытовой конфликт, который перерос в потасовку. В результате происшествия двое участников стычки обратились за медицинской помощью.

Ранее в сети появилось видео конфликта с палками и арматурой, произошедшего между строителями.

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