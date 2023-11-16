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17:22, 16 ноября 2023Россия

Стычка строителей с арматурой под крики «Аллаху Акбар» в Москве попала на видео

В Москве на стройке небоскреба в Свиблово произошел конфликт между рабочими

В Москве на стройке небоскреба «Afi Tower» в Свиблово произошел конфликт между рабочими. Видео инцидента опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах видно, как не менее 20 мужчин ходят по стройке с палками и арматурой в руках, кричат друг на друга и скандируют «Аллаху Акбар». Судя по второй записи, успокоить толпу удалось прибывшей на место полиции, которая расставила участников конфликта в два ряда.

Неизвестно, переросла ли ссора в драку, однако одного человека вынесли со стройки на носилках и прогрузили в автомобиль скорой помощи. Причину стычки издание не уточнило.

Ранее у одного из ресторанов в Нижнекамске мигранты устроили массовую драку из-за девушки. В результате пострадал один человек. В сети также появились кадры, на которых видно, как участники конфликта бьют друг друга и громко кричат.

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      Константин Лысяков
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