Подводную жизнь морских котиков вблизи Сахалина показали на видео

Турист снял на видео плавающих в акватории острова Монерон сивучей

Турист снял видео в акватории острова Монерон, расположенном в Татарском проливе вблизи юго-западного побережья Сахалина. Соответствующий ролик опубликован Telegram-канал «ОстроВау! Сахалин и Курилы».

На кадрах показана жизнь морских котиков — видно, как они группой греются на солнце, расположившись на скалах, и плавают в морской воде. «Подводное царство сивучей», — сказано в комментарии к посту.

Ранее житель Сахалина заметил стадо самок сивуча, массово вышедших на берег. Он прошел мимо лежбища котиков на морском берегу — животные громко кричали, поднимая головы вверх и смотря в его сторону.