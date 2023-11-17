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11:18, 17 ноября 2023Моя страна

Подводную жизнь морских котиков вблизи Сахалина показали на видео

Турист снял на видео плавающих в акватории острова Монерон сивучей

Турист снял видео в акватории острова Монерон, расположенном в Татарском проливе вблизи юго-западного побережья Сахалина. Соответствующий ролик опубликован Telegram-канал «ОстроВау! Сахалин и Курилы».

На кадрах показана жизнь морских котиков — видно, как они группой греются на солнце, расположившись на скалах, и плавают в морской воде. «Подводное царство сивучей», — сказано в комментарии к посту.

Ранее житель Сахалина заметил стадо самок сивуча, массово вышедших на берег. Он прошел мимо лежбища котиков на морском берегу — животные громко кричали, поднимая головы вверх и смотря в его сторону.

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      Варвара Кошечкина
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