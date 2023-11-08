Стадо кричащих на человека самок сивуча сняли на видео на Сахалине
Житель Сахалина снял на видео стадо самок сивуча, массово вышедших на берег. Соответствующим видео фотограф Сергей Любаченко поделился в Telegram.
На кадрах видно, как человек проходит мимо лежбища котиков на морском берегу — животные громко кричат, поднимая головы вверх и смотря в его сторону.
Автор ролика пояснил, что котики вышли на берег ночью, у них появилось потомство, так что пугать сивучей было нельзя, чтобы не нарушить формирование их привязки друг к другу. «Бежать, а тем более поскользнуться и упасть, было нельзя. Самки, подняв головы, беспокоились и оценивали странное крадущееся создание», — отметил он.
Ранее туристы заметили лисицу, гулявшую по берегу Охотского моря на курильском острове Итуруп. Хищница вальяжно шла по «магнитному» пляжу с титано-магнетитовым вулканическим песком и буквально позировала на камеру.