Стадо кричащих на человека самок сивуча сняли на видео на Сахалине

Сахалинский фотограф Любаченко снял на видео, как кричат самки сивучей

Житель Сахалина снял на видео стадо самок сивуча, массово вышедших на берег. Соответствующим видео фотограф Сергей Любаченко поделился в Telegram.

На кадрах видно, как человек проходит мимо лежбища котиков на морском берегу — животные громко кричат, поднимая головы вверх и смотря в его сторону.

Автор ролика пояснил, что котики вышли на берег ночью, у них появилось потомство, так что пугать сивучей было нельзя, чтобы не нарушить формирование их привязки друг к другу. «Бежать, а тем более поскользнуться и упасть, было нельзя. Самки, подняв головы, беспокоились и оценивали странное крадущееся создание», — отметил он.

Ранее туристы заметили лисицу, гулявшую по берегу Охотского моря на курильском острове Итуруп. Хищница вальяжно шла по «магнитному» пляжу с титано-магнетитовым вулканическим песком и буквально позировала на камеру.