Показаны последствия обстрела украинским дроном приграничного российского села
Губернатор Гладков показал последствия обстрела ВСУ Новой Таволжанки
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал последствия обстрела села Новая Таволжанка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Снимок с места глава приграничного российского региона опубликовал в своем Telegram-канале.
Украинский дрон сбросил взрывное устройство. Снаряд попал в хозяйственную постройку частного жилого дома, строение загорелось.
Также повреждения зафиксированы у соседнего домовладения: выбиты окна, посечены фасад и забор. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал.
Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины. Так 11 ноября был обстрелян город Валуйки. Повреждения были зафиксированы в одном частном доме.