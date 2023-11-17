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13:29, 17 ноября 2023Россия

Показаны последствия обстрела украинским дроном приграничного российского села

Губернатор Гладков показал последствия обстрела ВСУ Новой Таволжанки
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал последствия обстрела села Новая Таволжанка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Снимок с места глава приграничного российского региона опубликовал в своем Telegram-канале.

Украинский дрон сбросил взрывное устройство. Снаряд попал в хозяйственную постройку частного жилого дома, строение загорелось.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Также повреждения зафиксированы у соседнего домовладения: выбиты окна, посечены фасад и забор. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины. Так 11 ноября был обстрелян город Валуйки. Повреждения были зафиксированы в одном частном доме.

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      Евгения Куликова
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