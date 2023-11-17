Покупателя замка Пугачевой уличили в многократном занижении цены

Риелтор Лучшева: покупатель замка Пугачевой занизил цену как минимум в 2 раза

Бизнесмен и лидер рок-группы «Пилигрим» Андрей Ковалев, который собирается покупать замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) в подмосковной деревне Грязь, многократно занизил цену недвижимости. В этом уличила предпринимателя член Российской гильдии риелторов Дарья Лучшева в беседе с порталом «Подмосковье сегодня».

Ковалев собирался предложить за замок 150 тысяч рублей — по словам эксперта, эта сумма как минимум в два раза меньше реальной стоимости объекта. «Можно сказать, что он хочет купить замок практически по цене земли, так как ее стоимость выросла и уже составляет под 70 миллионов», — рассказала специалистка.

Риелтор напомнила, что внутри замка есть антикварная мебель и сделана уникальная отделка. По оценкам Лучшевой, такой особняк должен стоить не менее 300 миллионов рублей, если речь идет о срочной продаже.

Эксперт убеждена, что Ковалев планирует приобрести дом за копейки, чтобы через 10 лет инвестиции принесли ему большой доход. Кроме того, этот замок можно сдавать под проведение мероприятий, добавила специалистка.

Ранее Ковалев назвал замок странным и признал, что погорячился, предложив за него 150 миллионов долларов. По словам бизнесмена, реальная цена недвижимости — 70 миллионов рублей.