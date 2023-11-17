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16:12, 17 ноября 2023Среда обитания

Знакомый Пугачевой назвал реальную стоимость замка в Грязи

Бизнесмен Ковалев заявил, что замок Пугачевой в Грязи стоит не более 70 млн руб.

Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / Globallookpress.com

Знакомый Аллы Пугачевой бизнесмен Андрей Ковалев заявил, что реальная цена замка певицы в подмосковной деревне Грязи — не более 70 миллионов рублей. Его слова приводит NEWS.ru.

Ковалев назвал дом странным и признал, что погорячился, первоначально предложив за него 150 миллионов рублей. «150 миллионов... Это я, кажется, переплатить собрался миллионов 80, за миллионов 70, может, его и стоит купить», — рассказал предприниматель.

Бизнесмен объяснил озвученную им цену тем, что замок находится на участке в один гектар, земля по этому направлению Подмосковья довольно дорогая. При этом Ковалев не исключает, что Пугачева вернется в Россию через несколько лет.

Ранее Ковалев собирался приобрести замок Пугачевой за 150 миллионов рублей. Предприниматель не планировал в нем жить. Вместо этого он хочет хранить там свою коллекцию рыцарских доспехов и живописи.

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      Нина Ташевская
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