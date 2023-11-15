Знакомый Пугачевой заявил о желании купить замок в Грязи

Бизнесмен и знакомый Пугачевой Ковалев заявил, что хочет купить замок в Грязи

Российский риелтор, бизнесмен и знакомый певицы Аллы Пугачевой Андрей Ковалев рассказал, что согласен купить замок в деревне Грязь, если та снизит текущую цену в несколько раз. О своем желании он заявил в беседе с KP.RU.

Эксперт в области элитной недвижимости отметил, что супруг Пугачевой, юморист Максим Галкин (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента), вложил в строительство данного особняка миллиард рублей и намерен выручить такую же сумму от его продажи. Ковалев добавил, что хочет купить замок, но за значительно меньшую сумму.

«Есть разные виды оценки собственности. Первая — стоимость строительства. Такой дом, как у Галкина, сейчас можно построить за 345 миллионов рублей. Плюс стоимость земли — 50 миллионов рублей за гектар. Получается — 400 миллионов рублей. Вторая оценка собственности — по доходности, сколько будущий владелец может на замке заработать. Я могу этот замок под свадьбы сдавать, но тогда дом надо перестраивать, потому что большого зала на 500-600 человек там нет», — пояснил бизнесмен. В связи с этим, убежден он, Галкину необходимо сделать большую скидку на объект.

Ковалев сообщил, что готов приобрести замок в Грязи за 150 миллионов рублей «просто на всякий случай, чтобы был». Если ему удастся купить объект, то на время реставрации собственной усадьбы «Гребнево» он разместит в новом владении коллекцию рыцарских доспехов и живописи. Бизнесмен добавил, что пока не получал ответа на свое предложение от Галкина или Пугачевой, однако отметил, что если те не согласятся продать недвижимость по указанной им цене, то избавиться от нее они не смогут еще очень долгое время, так как дом отличается специфичным интерьером и при этом является новоделом. «Не каждый согласится жить в помещении, украшенном чудовищами. Поэтому, думаю, разумно будет, если Пугачева продаст мне дом по вменяемой цене», — заключил Ковалев.

Ранее в ноябре Максим Галкин показал интерьер своего пентхауса на Кипре.