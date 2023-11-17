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03:34, 17 ноября 2023Мир

Политолог объяснил фактический разворот Армении от России

«Известия»: политолог Арешев заявил, что Армения развернулась от России

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Политолог Андрей Арешев в беседе с «Известиями» заявил, что охлаждение отношений между Арменией и Россией — результат не только личных мотивов премьер-министра Армении Никола Пашиняна, но и всего внешнеполитического блока закавказской республики.

«После снятия с повестки карабахского вопроса разворот Республики Армения и ее правящих кругов на Запад — на мой взгляд, уже свершившийся факт», — подчеркнул специалист.

Ранее Армения обсудила с Европейским союзом (ЕС) поставку нелетального оружия и расширение миссии объединения на границе с Азербайджаном. Кроме того, Армения приветствовала готовность ЕС привлечь третьи страны в состав миссии.

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      Юлия Мискевич
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