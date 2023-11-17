Посол Израиля рассказал о переговорах с ХАМАС по заложникам

Посол Израиля Бен Цви заявил о прекращении переговоров с ХАМАС по заложникам

Палестинская радикальная группировка ХАМАС прекратила переговоры с Израилем по заложникам. Об этом рассказал посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, передает РИА Новости.

«Сейчас, насколько я знаю, нет никаких переговоров [по освобождению заложников], ХАМАС прекратило это по своей инициативе», — заявил он.

По его словам, несмотря на все просьбы, ХАМАС не представило даже список заложников и данные о том, в каком они состоянии. Израиль рассчитывает на освобождение всех заложников сразу, добавил посол.

Ранее стало известно о согласии ХАМАС на сделку по освобождению заложников. Отмечалось, что в обмен на заложников Израиль согласится на паузу в боевых действиях от трех до пяти дней.