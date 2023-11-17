Потерпевшие начали давать показания в суде по делу о теракте против Татарского

В суде начались слушания показаний потерпевших из-за теракта против Татарского

По делу о теракте в петербургском кафе против военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) начались слушания показаний потерпевших. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

В здание Первого военного окружного суда постепенно будут вызываться пострадавшие. Всего их 87 человек.

Теракт по указанию украинских кураторов против военкора был совершен 2 апреля в одном из кафе Петербурга. По версии следствия, обвиняемую Дарью Трепову (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) снабдили поддельным водительским удостоверением на имя реально существующей студентки и отправили на встречу с Татарским со статуэткой, начиненной взрывчаткой.

В результате взрыва корреспондент не выжил, а еще 52 человека пострадали: получили ожоги, ранения головы и глаз, осколочные раны различных областей тела, взрывные травмы, тяжелые контузии, повреждения внутренних органов, множественные переломы.

