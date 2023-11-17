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15:11, 17 ноября 2023Бывший СССР

Президент Грузии назвала экс-премьера единственным олигархом в стране

Президент Грузии Зурабишвили назвала Иванишвили единственным олигархом в стране

Фото: Daro Sulakauri / Getty Images

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала экс-премьера Бидзину Иванишвили единственным олигархом в Грузии. Об этом она заявила в интервью французской газете Le Monde.

По словам президента, она не может знать о степени вмешательства бывшего премьер-министра в экономику страны. При этом глава государства отмечает, что он обладает доминирующим влиянием на действующих представителей власти.

«Ответ на деолигархизацию, я думаю, кроется в предстоящих выборах. Мы пребываем в однопартийной системе правления уже тридцать лет. Деолигархизация означает, что нам нужны как можно более свободные выборы, с реальной коалицией, с проевропейским фронтом», — утверждает Зурабишвили.

Кроме того, грузинский президент обвинила Иванишвили в симпатиях к России. Она заявила, что экс-премьер «не может себе представить, что Россия будет побеждена» и пытается заранее адаптироваться к ее победе. Лидер республики также отмечает, что бизнесмен играет отрицательную роль на пути Грузии в Евросоюз.

Ранее в интервью французскому телеканалу LCI Зурабишвили осудила политику китайского генсека Си Цзиньпина. Сожаление из-за данного инцидента выразил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с послом Китайской Народной Республики.

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      Александр Курбатов
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