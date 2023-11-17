Стало известно о планах Зеленского анонсировать массовый призыв в ВСУ

Spectator заявил о планах Зеленского сообщить о срочном массовом призыве в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский намерен заявить о срочном массовом призыве в Вооруженных силах страны (ВСУ) на фоне нехватки личного резерва и проблем в зоне боевых действий. Об этом написала украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец.

Моренец призвала Зеленского «честно рассказать» о ситуации в зоне военных действий. По ее словам, ВСУ не смогли достичь обозначенных целей в этом году вопреки оптимистичным прогнозам.

«Зеленский должен сказать украинцам, что на линии фронта ощущается нехватка солдат и что срочно необходим массовый призыв на военную службу. Но как он может согласовать это с официальным посылом о том, что победа не за горами?» — призвала обозреватель.

Автор добавила, что на Украине возникает раскол среди ВСУ, которые знают о реальном положении на фронте, и украинцами, считающими, что призванных людей достаточно.

В сентябре секретарь комитета Верховной Рады по обороне Роман Костенко допустил, что Украине понадобится усилить мобилизационные мероприятия, чтобы реагировать на количество сил и средств у российских войск. По его словам, данная мера необходима из-за наращивания Россией боевых ресурсов.

