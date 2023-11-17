Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:25, 17 ноября 2023Мир

Стало известно о планах Зеленского анонсировать массовый призыв в ВСУ

Spectator заявил о планах Зеленского сообщить о срочном массовом призыве в ВСУ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский намерен заявить о срочном массовом призыве в Вооруженных силах страны (ВСУ) на фоне нехватки личного резерва и проблем в зоне боевых действий. Об этом написала украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец.

Моренец призвала Зеленского «честно рассказать» о ситуации в зоне военных действий. По ее словам, ВСУ не смогли достичь обозначенных целей в этом году вопреки оптимистичным прогнозам.

Материалы по теме:
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022
«Это первые ласточки войн будущего» Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
«Это первые ласточки войн будущего»Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
16 января 2023

«Зеленский должен сказать украинцам, что на линии фронта ощущается нехватка солдат и что срочно необходим массовый призыв на военную службу. Но как он может согласовать это с официальным посылом о том, что победа не за горами?» — призвала обозреватель.

Автор добавила, что на Украине возникает раскол среди ВСУ, которые знают о реальном положении на фронте, и украинцами, считающими, что призванных людей достаточно.

В сентябре секретарь комитета Верховной Рады по обороне Роман Костенко допустил, что Украине понадобится усилить мобилизационные мероприятия, чтобы реагировать на количество сил и средств у российских войск. По его словам, данная мера необходима из-за наращивания Россией боевых ресурсов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о кооперации с Китаем по теме санкций против России. О чем пытаются договориться две страны?

      Мертвая звезда внезапно ожила

      Встреча бесстрашной лисы и собаки в московском дворе попала на видео

      Вице-премьер рассказал о работе над финальной декларацией саммита АТЭС

      Юрист рассказала о последствиях публикации чужих фотографий в блоге

      МВД России объявило в розыск бывших высокопоставленных чиновников Украины

      Российский врач высказался о смертельной дозе энергетика

      Жена Бибера снялась в трусах для рекламы своего бренда

      Зеленский пожаловался на нехватку боеприпасов у ВСУ

      Политолог объяснил фактический разворот Армении от России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости