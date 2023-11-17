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10:35, 17 ноября 2023Силовые структуры

Против россиянина возбудили дело о развращении 14-летней девочки

В Мурманской области поймали слесаря, развратившего 14-летнюю девочку

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Мурманской области поймали 37-летнего слесаря бульдозерного цеха, развратившего 14-летнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, сначала мужчина изучил подростковую культуру, чтобы понять интересы молодежи. Затем, когда его дочь и жена ушли спать, он стал искать в интернете школьниц. Фигурант отправил непристойные сообщения потерпевшей.

Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье («Развратные действия») УК РФ. Россиянин находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Биробиджане полиция задержала 32-летнего местного жителя, который напоил падчерицу и домогался ее.

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      Екатерина Кашурникова
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