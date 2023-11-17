Песков объяснил отсутствие подробностей о посещении Путиным зоны СВО

Песков: подробности посещения Путиным зоны СВО не разглашаются

Подробности посещения российским президентом Владимиром Путиным зоны специальной военной операции (СВО) не разглашаются, так как это военная закрытая информация, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Он ответил на вопрос журналистов о том, почему о недавнем посещении главой государства штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону сообщалось без дополнительных подробностей.

«Конечно же, это военная информация, она закрыта. Она не может быть более подробной», — объяснил представитель Кремля отсутствие деталей. На вопрос о том, бывает ли он сам в зоне СВО, Песков ответил отрицательно.

Ранее Путин рассказал, что Россия начала СВО на Украине потому, что у нее не было выбора. По его словам, российская сторона была вынуждена «расчехлить автомат», поскольку на тот момент уже подверглась нападению.