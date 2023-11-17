Раскрыты подробности увольнения Урина с поста директора Большого театра

Урин написал заявление об увольнении с поста директора ГАБТа на имя Мишустина

Раскрыты подробности увольнения Владимира Урина с поста генерального директора Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России. Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что театральный деятель сам написал заявление об увольнении на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина и его просьба была удовлетворена. При этом контракт Урина действовал до 2027 года.

Решение о том, что руководитель Большого театра уйдет с должности, было принято в сентябре. Тогда сообщалось, что никто из руководителей культурных учреждений, подписавших письмо против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, не сможет остаться на своем посту. Владимир Урин был одним из тех, кто подписал обращение.

По данным Telegram-канала Ксении Собчак «Кровавая барыня», президент России Владимир Путин лично назначил на пост главы генерального директора ГАБТа дирижера, художественного руководителя и главу Мариинского театра Валерия Гергиева. В обоих культурных учреждения эту информацию никак не прокомментировали.

Ранее директор Мариинского театра отреагировал на слухи о новой должности.