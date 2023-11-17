Директор Мариинского театра отреагировал на слухи о новой должности

Директор Мариинского театра Гергиев не исключил, что может возглавить ГАБТ

Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев отреагировал на новости о том, что он может вскоре возглавить Государственный академический Большой театр (ГАБТ). Его цитирует Telegram-канал SHOT.

Как сказал Гергиев, «поживем — увидим». «Я достаточно занят и не искал возможности работать еще больше, но работать в своей стране мы считаем необходимым, нужным», — приводит слова маэстро РИА Новости.

Ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал информацию об объединении дирекций Государственного академического Большого театра и Мариинского театра.

До этого в СМИ появилась информация о том, что ГАБТ возглавит Валерий Гергиев. Отмечалось, что Гергиев займет пост Владимира Урина, являвшегося генеральным директором театра с 2013 года. Сам Урин решил покинуть должность по собственному желанию.