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15:57, 17 ноября 2023Среда обитания

Россиян из дома с взорвавшимся газом попросили вернуться в полуразбитые квартиры

В Краснодаре жильцов попросили вернуться в разбитые после взрыва газа квартиры

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Краснодаре жильцов многоэтажного дома, где в мае взорвался газ, попросили вернуться в полуразбитые квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Полгода назад местная администрация расселила россиян и пообещала отремонтировать здание. Однако сроки постоянно переносились, и работы не были доведены до конца. В ноябре жильцов поставили перед фактом — нужно съехать из гостиниц до конца месяца.

При этом в квартирах еще не завершена предчистовая отделка — из стен торчат провода, потолок обваливается, газ отключен. По словам россиян, власти предложили им альтернативу — компенсацию 10 тысяч рублей за квадратный метр или ждать восемь месяцев до окончания ремонта. Обещания по поводу газа также не выполнили — раньше его обещали подключить бесплатно. Теперь горгаз требует сначала закончить работы и установить двери, и только потом наладить подачу ресурса, но уже за деньги.

В конце мая в многоэтажном доме номер 18 на Клинической улице произошел взрыв газа. Пострадали 18 квартир, 11 из которых пообещали починить чиновники.

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      Нина Ташевская
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