В российской многоэтажке произошел взрыв газа

Мэр Краснодара Наумов заявил о взрыве газа в многоэтажке, пострадал один человек

В многоэтажном доме Краснодара произошел взрыв газа. Об этом сообщил мэр российского города Евгений Наумов в Telegram-канале.

«Пожар в доме полностью потушили. Газовики и все необходимые службы заходят в пострадавшую квартиру и проверяют весь дом», — сообщил глава города.

Пострадал один человек, его доставили с ожогами в краевую больницу. В пункт временного размещения отправили жителей квартир, которые попали в зону разрушений. О причинах взрыва газа мэр пока не сообщил, прокуратура начала проверку.

Ранее в Волгоградской области при взрыве в доме на улице Энгельса пострадали два человека. Из-за взрыва, предварительно, несущие конструкции дома не повреждены. Жильцов подъезда, где произошел взрыв, временно выселили в пункты временного размещения