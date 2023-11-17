Республиканцы обеспокоились приостановкой экспорта огнестрельного оружия из США

Сенаторы-республиканцы потребовали объяснить приостановку экспорта оружия из США

Группа из 46 американских сенаторов-республиканцев потребовала у Министерства торговли объяснить решение временно прекратить выдачу лицензий на экспорт большинства видов гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов для неправительственных пользователей. Об этом сообщает Reuters.

Сенаторы Тед Бадд, Митч Макконнелл, Джон Тьюн и другие заявили в письме к министерству, что «серьезно обеспокоены оправданиями и последствиями этой приостановки», поскольку она ставит под угрозу не только коммерческие и экономические интересы США, но и национальную безопасность страны.

Инициативная группа также предупредила Минторг о возможных последствиях такого действия. «Мы обеспокоены тем, что неудовлетворенный спрос, возникший в результате этого действия, создаст возможности (...) для укрепления незаконных рынков оружия», — констатировали они.

Отмечается, что Министерство торговли проводит срочную проверку с целью оценить риски перенаправления огнестрельного оружия организациям, способствующим региональной нестабильности, нарушающим права человека или ведущим преступную деятельность, но 90-дневная пауза не включает приостановку выдачи экспортных лицензий для Украины и Израиля.

Ранее опрос показал снижение числа американцев, которые поддерживают отправку оружия Украине на 8 пунктов. Уточняется, что снижение происходит в основном среди сторонников Республиканской партии.

