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17:46, 17 ноября 2023Из жизни

Мужчина разбогател благодаря ненависти к музыке

UPI: житель США выиграл $100 тысяч из-за ненависти к музыке гоу-гоу

Фото: Maryland Lottery

Житель США разбогател, выиграв 100 тысяч долларов благодаря ненависти к одному жанру музыки. Об этом сообщает UPI.

Счастливчиком оказался Кеннет Мэтью из штата Мэриленд. Мужчина рассказал, что регулярно покупает бензин на заправке Central Exxon недалеко от дома в городе Кэпитал-Хайтс. Там он постоянно спорит с сотрудником, который крутит в зале песни в стиле гоу-гоу — поджанра фанка, зародившегося в Вашингтоне.

Однажды Мэтью в очередной раз был на заправке и обсуждал с одним из продавцов преимущества покупки билета моментального розыгрыша местной лотереи за 30 долларов. В этот момент сотрудник, который всегда ставил ненавистную американцу музыку, заявил, что выключит ее, если тот купит этот лотерейный билет. Мэтью согласился.

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Когда он стер защитный слой на билете, то сначала подумал, что выиграл одну тысячу долларов. Мужчина показал билет подруге, и она заметила, что настоящий размер приза другой. «Она сказала: "Знаешь, ты ведь намного больше выиграл"», — поделился воспоминаниями Мэтью. Он также сказал, что потратит деньги на оплату учебы дочери в колледже.

Ранее сообщалось, что житель США купил лотерейный билет на следующий день после свадьбы и выиграл один миллион долларов. 57-летний мужчина из штата Мичиган рассказал, что приобрел билет моментального розыгрыша Diamonds and Pearls в магазине, куда заехал вместе с супругой вскоре после свадьбы.

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      Никита Савин
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