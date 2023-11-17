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12:36, 17 ноября 2023Из жизни

Уволенный мужчина обиделся и ограбил офис своей компании

В Индии уволенный мужчина ограбил офис своей компании на 2,1 миллиона рупий

Фото: Saqib Majeed / Globallookpress.com

Житель Индии, уволенный из занимающейся электронной коммерцией компании Flipkart, обиделся и ограбил свой офис на крупную сумму. Об этом сообщает India Today.

Мужчину по имени Сумит уволили в октябре. Раздосадованный работник вместе с двумя сообщниками, Анилом и Сандипом, решил ограбить офис компании в городе Сонипат, штат Харьяна. 16 октября мужчины, вооруженные игрушечным пистолетом и топором, проникли в здание и, угрожая присутствующим, забрали 2,1 миллиона рупий (2,2 миллиона рублей).

Отмечается, что Сумит совершил преступление незадолго до Дивали — главного индийского и индуистского праздника. Мужчина знал, что в этот период в офисе компании увеличивается денежный оборот.

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Спустя месяц после ограбления полиции удалось выследить и арестовать Сумита и Анила. У преступников изъяли автомобиль, игрушечный пистолет, топор и 630 тысяч рупий (671 тысяча рублей). В настоящее время полиция ищет второго сообщника Сумита и выясняет, где находятся оставшиеся деньги, которые забрали преступники.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина, вооруженный игрушечным пистолетом, ворвался в ювелирный магазин и ограбил его на сотни тысяч рупий. Он забрал множество золотых и серебряных украшений, после чего поспешно скрылся.

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