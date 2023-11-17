Росгвардейцы задержали подозреваемого в пособничестве националистам россиянина

Росгвардия задержали запорожца, подозреваемого в пособничестве националистам

Росгвардейцы совместно с сотрудниками военной контрразведки задержали жителя Запорожской области, подозреваемого в пособничестве националистам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Задержали мужчину 1964 года рождения. По месту его жительства были обнаружены предметы, схожие с холодным и дробящим оружием, револьвер, наградной кортик с нацисткой символикой, государственные символы Украины, а также националистическая атрибутика и элементы военной экипировки.

Ранее суд во Владимирской области добавил 4,5 года колонии строгого режима заключенному украинцу за реабилитацию нацизма и пропаганду террористической деятельности в отношении жителей Крыма и Донбасса.