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19:33, 17 ноября 2023Забота о себе

Россиянам дали советы по выбору органических продуктов

Роскачество: в России органическая продукция имеет четыре степени защиты

Фото: Unsplash

Специалисты Роскачества дали россиянам советы по выбору органических продуктов. Они порекомендовали первым делом обращать внимание на степени защиты такого товара, сообщают «Известия».

В ведомстве пояснили, что в России у органической продукции существует четыре степени защиты: внесенный в базу Росаккредитации сертификат, запись о предприятии в реестре Минсельхоза, маркировка продукции знаком «Органик», а также QR-код на упаковке.

В Роскачестве порекомендовали проверять сертификат товара по такому коду и не стесняться заходить в реестр Минсельхоза и искать там интересующий продукт или запрашивать органический сертификат у производителя.

В заключение россиян призвали ориентироваться на маркировку продукции со знаком «Органик», а не рекламный значок на упаковке.

Ранее врач Дарья Утюмова призвала россиян употреблять одно блюдо три раза в неделю. По ее словам, взрослому человеку необходимо регулярно есть супы.

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      Варвара Кошечкина
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