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12:05, 17 ноября 2023Забота о себе

Врач призвала россиян есть одно блюдо три раза в неделю

Врач Утюмова: взрослому человеку следует есть супы два-три раза в неделю

Фото: Unsplash

Взрослому человеку необходимо регулярно есть супы, призвала терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова. В беседе с «Известиями» врач рассказала россиянам о пользе этого блюда назвала, какие супы лучше всего добавить в меню.

По словам Утюмовой, человеку, у которого нет хронических или острых заболеваний желудочно-кишечного тракта, следует включать супы в рацион два-три раза в неделю.

Говоря о плюсах этого блюда, специалистка отметила, что вареные продукты сохраняют больше полезных веществ, чем обработанные другими способами. Она добавила, что супы лучше усваиваются и содержат меньше калорий, чем жареная, тушеная или запеченная еда.

«Чтобы суп был полезным, его важно правильно приготовить. Лучше выбирать овощные супы либо приготовленные на основе курицы, индейки, кролика или нежирных сортов мяса», — отметила Утюмова. При этом она уточнила, что при приготовлении мясного супа первый бульон лучше сливать.

Ранее диетолог Лаура Бурак предостерегла от употребления в пищу трех видов супов. По ее словам, из рациона следует исключить консервированные первые блюда, легкие овощные супы, а также блюда, приготовленные на основе сливок.

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      Алиса Дмитриева
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