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15:30, 8 ноября 2023Забота о себе

Диетологи предостерегли от трех видов супов

Диетолог Михальчик: польза или вред супа зависят от продуктов в составе

Фото: Ella Olsson / Unsplash

Диетологи Лаура Бурак и Мэгги Михальчик рассказали о том, какими полезными свойствами обладают супы, и о том, как это блюдо может навредить организму. Их мнение публикует издание Eat This, Not That!

По словам Михальчик, польза или вред супа зависят от продуктов, которые входят в его состав. Например, блюдо с большим количеством овощей и бобовых обеспечит организм ценными витаминами и минералами, улучшит работу кишечника, а тофу или мясо сделают суп более питательным и обеспечат организм белком, отметила диетолог.

Бурак добавила, что супы помогают снизить количество потребляемых калорий. «Если начать прием пищи с супа, в котором содержится много воды, или салата, то скорее всего вам удастся избежать переедания», — убеждена диетолог.

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Однако Бурак предостерегла от употребления трех видов супов. В частности, она порекомендовала исключить из рациона консервированные супы, так как они не приносят пользу организму и содержат слишком много соли. Еще один не очень хороший вариант, говорит диетолог, — это легкий овощной суп без добавления круп, мяса или тофу. Она объяснила, что такое блюдо не может быть самостоятельным, так как в нем мало питательных веществ и оно плохо утоляет голод. Супы на основе сливок, наоборот, питательны, но содержат много калорий, заключила Бурак.

Ранее диетолог Наталья Сычева назвала наименее полезную для здоровья кашу. По ее мнению, манная крупа не приносит пользу, так как в ней почти нет клетчатки.

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      Екатерина Улитина
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