«Какие-то силы уже используют эту ситуацию». В СПЧ заявили об отъезде из России бежавшей от родни чеченки

Член СПЧ Меркачева: бежавшая от родни чеченка Заурбекова покинула Россию

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева заявила, что 19-летняя чеченка Лия Заурбековой, бежавшая из семьи из-за физического и психологического насилия, покинула территорию России. Об отъезде из страны правозащитница заявила в беседе с «Лентой.ру», подчеркнув, что подобный исход является лучшим для девушки.

«По моим данным, она (Заурбекова — прим. «Ленты.ру») покинула территорию России — это лучший вариант, который мог бы быть в этой ситуации. Самый мирный путь решения этого конфликта. (...) Мы знаем истории, когда при сильном желании возвращали и из других регионов, и даже из других стран. Но все-таки, когда человек находится на территории другой страны, вернуть его сложнее, даже с учетом больших связей. Как показалось, родители девушки были настроены не так агрессивно, как родители Седы, о которой мы до сих пор ничего не знаем», — сказала Меркачева.

Лучшее, что может быть — это чтобы девушка была на территории другого государства и чтобы мы о ней какое-то время не слышали. Она абсолютно точно не взяла с собой телефон именно потому, что по телефону ее и вычислили. Связи с ней никакой нет, но есть данные, что территорию страны она все-таки покинула. Ее наверняка будут искать Ева Меркачева член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России

Меркачева призвала выработать стратегию помощи девушкам в похожей ситуации

Член СПЧ подчеркнула, что ситуация вышла за рамки семейного конфликта. «Видимо, какие-то силы уже используют эту ситуацию. Может быть, родители уже были бы готовы сделать все, чтобы она была в безопасности. (...) Кажется, что это перестало быть просто делом семьи, и это большая беда и проблема, конфликт должен быть урегулирован на уровне семьи», — сказала она.

Нужно выработать какую-то стратегию с учетом тех особенностей, которые есть у нас в разных регионах. (...) Надо на государственном уровне выработать стратегию того, как помогать людям, которые оказываются в ситуации, когда хотят самостоятельно распоряжаться своей жизнью и своим здоровьем. Должна быть стратегия помощи, чтобы не разгорался конфликт, а чтобы были довольны все Ева Меркачева член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России

Побегу Заурбекой пытались препятствовать члены семьи

Вечером 16 мая на юге Москвы мужчины окружили отделение полиции, требуя выдать им сбежавшую от насилия в семье 19-летнюю девушку из Чечни.

Инцидент произошел в районе Нагатино-Садовники на Каширском шоссе. Лия Заурбекова несколько дней назад скрылась в столице от родни, но накануне она столкнулась с отцом. Девушка обратилась к стражам порядка за защитой, однако за пределами отделения полиции ее уже ждали родственники. Выяснилось, что семья Заурбековой обратилась в другое отделение полиции, заявив о пропавшей как о несовершеннолетней.

Заурбекова записала видео, в котором сообщила, что ушла из семьи добровольно. По ее словам, она постоянно сталкивалась с физическим и психологическим давлением со стороны родственников. Она выразила опасение за свою жизнь и здоровье, если ее заставят вернуться.

Достоверной информации о судьбе девушки нет

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Ионов сообщил, что, по его информации, Заурбекова уже находится за пределами России. Он отметил, что теперь стоит дождаться соответствующего заявления от самой девушки.

В свою очередь министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов что взял на контроль ситуацию со сбежавшей из-за насилия девушкой.

По его словам, девушка оказалась под чьим-то влиянием и ей манипулируют. Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова выразил уверенность, что в ближайшее время Лию вернут ее родным, а виновного накажут по закону. Делимханов также рассказал, что в ближайшее время лично встретится с родственниками Заурбековой.