Соратник Кадырова заявил о возвращении в семью сбежавшей от насилия чеченки

Делимханов заявил о возвращении в семью сбежавшей в Москву чеченки

Ситуацию со сбежавшей из-за насилия в семье 19-летней чеченкой Лией Заурбековой взял на контроль депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По мнению законотворца, девушка оказалась под чьим-то влиянием и ей манипулируют. Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова выразил уверенность, что в ближайшее время Лию вернут ее родным, а виновного накажут по закону. Делимханов также рассказал, что в ближайшее время лично встретится с родственниками Заурбековой.

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Ионов сообщил, что, по его информации, Заурбекова уже находится за пределами России. Он отметил, что теперь стоит дождаться соответствующего заявления от самой девушки.

Вечером 16 мая более десяти мужчин окружили здание отдела полиции в Москве. Они ждали появления Заурбековой, попросившей у стражей порядка оградить ее от родственников, желающих насильно вернуть девушку в Чечню.