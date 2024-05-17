Жертве драки со звездой «Постучись в мою дверь» прописали укол от столбняка

Жене актера Волкова прописали укол от столбняка после драки с артисткой Грибой

Супруге российского актера и звезды российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Никиты Волкова прописали укол от столбняка после того, как партнерша артиста по проекту Лиана Гриба подвергла ее избиению. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Жертвой избиения со стороны актрисы, сыгравшей русскую Эду Йылдыз, стала жена Волкова Елена Еременко. После инцидента женщине диагностировали ушибы головы (лба, темени и затылка), ссадины и синяки на щеках и шее, а также ушибы живота.

Помимо этого, на ее теле были обнаружены царапины и след от укуса. Пострадавшей прописали обезболивающее, а также порекомендовали обрабатывать раны антисептиком, прикладывать к синякам холодное и сделать прививку от столбняка.

Ранее жена актера Никиты Волкова из «Постучись в мою дверь» Елена Еременко обратилась в полицию, заявив, что партнерша ее мужа по съемочной площадке Лиана Гриба избила ее на вечеринке, посвященной окончанию половины съемок сериала.

Позже стало известно, что встречное заявление в полицию подала и Гриба, которая заявила, что не нападала на супругу Волкова, а лишь оборонялась от нее.