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06:33, 15 мая 2024Культура

Актриса из «Постучись в мою дверь» подала заявление на жену партнера по сериалу

Актриса Гриба заявила, что не била жену Волкова, и подала встречное заявление
Никита Волков

Никита Волков. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса из российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Лиана Гриба подала заявление на Елены Еременко, жену партнера по проекту Никиты Волкова в ответ на ее жалобу на избиение. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Гриба заявила, что в декабре 2023 года между ней и Еременко произошел «неприятный инцидент с привлечением сотрудников полиции», однако она не нападала на супругу коллеги по сериалу, не наносила ей повреждений и не была «зачинщицей произошедшей стычки», а лишь оборонялась.

Также Гриба вместе с адвокатом составила встречное заявление и направила его сотрудникам полиции. По ее словам, в том день они с женихом, актером Артемом Губиным, подали заявление в ЗАГС, и все обвинения в ревности беспочвенны.

Ранее жена актера Никиты Волкова из «Постучись в мою дверь» Елена Еременко обратилась в полицию, заявив, что партнерша ее мужа по съемочной площадке Лиана Гриба избила ее на вечеринке, посвященной окончанию половины съемок сериала.

В 2022 году в России решили снять адаптацию турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Главные роли в отечественной картине исполнили Волков, который сыграл Серкана Болата (Сергея Градского), и Гриба, исполнившая роль возлюбленной Серкана Эды Йылдыз (в российской версии героиню зовут Александра).

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      Марина Совина
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