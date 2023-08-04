Стали известны исполнители главных ролей в адаптации «Постучись в мою дверь»

Волков и Гриба сыграют главных героев в адаптации «Постучись в мою дверь»

Стали известны исполнители главных ролей в российской адаптации популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как ранее стало известно, роль Серкана Болата (в отечественной адаптации — роль Сергея) исполнит Никита Волков, ранее работавший в проекте «Трудные подростки», а Эду Йылдыз (в российской версии героиню будут звать Александра) сыграет Лиана Гриба. Артистка известна по сериалам «Триггер», «Дурная кровь» и «Монастырь».

«Мне эта роль близка, потому что я в жизни тоже очень простой, добрый человек. Но все-таки мы разные. И внешне не похожи. Но давайте не будем забывать, что менталитет жителей России и Турции тоже отличается. Манера общения, темперамент», — отметила Гриба.

Волков, в свою очередь, добавил, что не смотрел турецкий проект, однако наслышан о его популярности. Актер предположил, что его герой будет воплощением «мужчины мечты».

Ранее стало известно, что блогерша Дина Саева отказалась от исполнения главной роли в российской адаптации «Постучись в мою дверь».

«Постучись в мою дверь» — турецкий телесериал, снятый в жанре романтической комедии. Проект состоит из двух сезонов, вышедших в 2020 и 2021 годах. В центре сюжета — история отношений флористки Эды Йылдыз (Ханде Эрчел) и владельца крупной фирмы Серкана Болата (Керем Бюрсин).

Отечественный сериал будет транслироваться по телеканалу ТНТ, а также станет доступен в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier.