Жену актера из «Постучись в мою дверь» избила его партнерша по сериалу

Актриса Лиана Гриба избила жену актера Никиты Волкова из-за ревности

Жену актера Никиты Волкова, сыгравшего в сериале «Постучись в мою дверь», избила его партнерша по съемочной площадке Лиана Гриба. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Супруга Волкова Елена Еременко обратилась в полицию. Она сообщила, что на вечеринке, посвященной окончанию половины съемок сериала, Гриба эмоционально заявила ей, что Волков влюблен в нее. Еременко попыталась успокоить коллегу мужа, однако та вылила ей в лицо вино, а затем избила.

Еременко утверждает, что не нападала на актрису. По ее словам, на почве ревности Гриба повалила ее на пол и ударила по уху, виску, голове и груди. «То, что у Грибы часто случаются нервные срывы на съемках, может подтвердить любой из находящихся там людей. И Никиту она хватала, и вместо текста матом орала, неоднократно выражала неприязнь ко мне. Прошу возбудить уголовное дело по факту нанесения побоев и хулиганских действий», — говорится в заявлении женщины в правоохранительные органы.

В 2022 году в России решили снять адаптацию турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Главные роли в отечественной картине исполнили Волков, который сыграл Серкана Болата (Сергея Градского), и Гриба, исполнившая роль возлюбленной Серкана Эды Йылдыз (в российской версии героиню зовут Александра).